﻿﻿ ​Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске возросло до семи

Спасатели обнаружили под завалами тело женщины.

До семи человек увеличилось число погибших в результате обрушения жилого дома в Ижевске. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Под завалами спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом, общее число погибших составляет семь человек, среди них двое детей", - уточнили в штабе.

По предварительным данным, остается неизвестной судьба одного человека.

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. Спасатели эвакуировали более 200 человек, часть из которых разместили в двух близлежащих школах. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.