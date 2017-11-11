﻿﻿ ​Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске возросло до семи

Спасатели обнаружили под завалами тело женщины.
До семи человек увеличилось число погибших в результате обрушения жилого дома в Ижевске. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.
"Под завалами спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом, общее число погибших составляет семь человек, среди них двое детей", - уточнили в штабе.
По предварительным данным, остается неизвестной судьба одного человека.
Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. Спасатели эвакуировали более 200 человек, часть из которых разместили в двух близлежащих школах. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.
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