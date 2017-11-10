﻿﻿ Шеф-повар: За 500 тенге в ресторане можно купить только хлеб

Слова акима Алматы Бауыржана Байбека об алматинских ресторанах удивили многих казахстанцев. Цитата градоначальника мгновенно стала одной из самых обсуждаемых, а соцсети наводнили шутки о так неожиданно подешевевших ресторанах, передает sputniknews.kz.

- Сегодня для иностранцев в ресторане можно вкусно поесть за 500 тенге. Это очень дешево, поэтому мы в рейтинге на таком высоком месте находимся, - рассказал аким журналистам во время пресс-конференции в Астане.

Художник Мурат Дильманов предложил рассчитываться за обед новой купюрой "500 тенге" с портретом алматинского градоначальника.

Режиссер и публицист Тулеген Байтукенов совместил два свежих мема - "усохшую" на 200 граммов колбасу (так объяснили недовес продуктов в одном из супермаркетов) и "обед от Байбека".

- В стране, где колбаса усыхает на 200 грамм, всегда можно вкусно пообедать за 500 тенге, - написал Тулеген.

Sputnik побеседовал с главой Ассоциации шеф-поваров Казахстана Александром Трегубенко и попытался выяснить: можно ли поесть за 500 тенге в недорогом ресторане, заказав самое дешевое блюдо.

- Средний чек, если это ресторан и человек зашел покушать, если без алкогольных напитков, должен составлять как минимум 3,5 – 7 тысяч тенге. Это в ненастоящем ресторане, это в заведении, которое называет себя рестораном. В настоящем ресторане такой чек должен быть от 7 до 15 тысяч тенге, -ответил шеф-повар.

Александр Трегубенко сказал, что на 500 тенге можно только заказать хлебную корзину. Даже порция маслин может стоить дороже. Но салат или закуску за 500 тенге он не встречал.

- Сегодня интернет бурлит на эту тему - "покажите-покажите". Я тоже хотел бы увидеть, - заключил он.