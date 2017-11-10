﻿﻿ Национальной борьбой и скачками отметят день рождения Есет батыра

Сегодня, ко дню 350-летия Есет батыра, пройдет областной турнир по қазақша күрес среди взрослых, передает "Диапазон" со ссылкой на облспорт.

Соревнование пройдет в спортивной школе-интернате имени Есет батыра. Призовые фонды: 150 тыс, 100 тыс и 50 тыс тенге.

Также 11 ноября пройдут конные соревнования Аламан байга и Жорга жарыс на ипподроме в поселке Бестамак в 11.00 часов.